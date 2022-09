Apoio às empresas. CIP critica falta de "abrangência e ambição" nas medidas do Governo

"Desde logo ambição por uma razão muito simples: neste momento, fruto deste aumento de preços e deste fenómeno de inflação, se compararmos a receita que o Estado arrecadou em impostos até junho deste ano, estamos a falar de um aumento de 5,4 mil milhões de euros", explicou o presidente da CIP, Armindo Monteiro, em entrevista à RTP."Se considerarmos que esse mesmo aumento vai continuar, na ordem dos 25% até ao final do ano, o Estado terá recebido a mais cerca de dez mil milhões de euros".

Para a CIP, esta folga orçamental deveria ser canalizada para as empresas e para as famílias, uma vez que se trata de "receitas extraordinárias" que não estavam previstas no Orçamento do Estado.





Em comunicado, a entidade disse ainda que "as medidas anunciadas, que terão de ser executadas imediatamente, sem perdas de tempo e sem as tradicionais burocracias que tudo dificultam, podem ajudar as empresas de diversos setores a gerir melhor as dificuldades, nalguns casos extremas, que enfrentam e ameaçam a sua sobrevivência e, por conseguinte, a manutenção do emprego".