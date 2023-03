Apoio às rendas. Medida automática e dura cinco anos

Foto: João Marques - RTP

Aprovadas as medidas de apoio à habitação vale a pena explicar quem vai receber esses apoios. No caso das rendas o subsídio que poderá chegar aos 200 euros é para famílias com taxa de esforço superior a trinta e cinco por cento. E ao contrário do que estava inicialmente previsto, não haverá qualquer limite ao valor da renda.