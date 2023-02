Apoio financeiro dos Serviços Sociais da GNR aumentou 10% em 2022

Os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) com dificuldades financeiras recorreram mais aos serviços sociais no ano passado do que em 2021, tendo o número de empréstimos concedidos aumentado cerca de 10% nesse período, revelou hoje a corporação.