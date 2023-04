Apoios às rendas e bonificação dos juros pagos a partir de maio

As datas foram avançadas pelo governante durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) no âmbito do requerimento potestativo apresentado pelo Chega sobre a medida do IVA zero do cabaz de alimentos definidos pelo Governo.

Fernando Medina indicou que o apoio às rendas "começará a ser pago no mês de maio", tendo natureza retroativa a janeiro.

Já o apoio à bonificação de juros para as famílias que em situação de maior pressão relativamente à taxa de esforço "será pago entre os meses de maio e junho", estando dependente de solicitação junto da instituição bancária.