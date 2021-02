Apoios insuficientes e empresas em situação pior do que em 2020, defende CCP

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu hoje que os apoios disponibilizados pelo Governo para fazer face à pandemia são insuficientes, sublinhando que, neste momento, as empresas estão numa situação pior do que no primeiro confinamento.