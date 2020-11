Apoios públicos devem ser "absolutamente extraordinários"

"É importante que os apoios corretos à economia e os próximos apoios sejam o mais possível apoios extraordinários, apoios pontuais" que não sejam repetidos nos anos seguintes, disse o economista na conferência Money Conference, organizada pelo Dinheiro Vivo e pela TSF.

"A um efeito extraordinário da Covid deve haver resposta extraordinária", disse Horta Osório, considerando que o Governo deve continuar com apoios públicos, mesmo que isso signifique um aumento do défice e a dívida pública.

Tais apoios devem ser no "curto prazo", salientou o economista, acrescentando que "com tempo e a longo prazo", o Governo deve preocupar-se com a correção das contas públicas e em regressar à trajetória de descida da sua dívida.

Para Horta Osório é preciso também criar riqueza: "Podemos repartir o bolo da maneira que quisermos, mas o primeiro objetivo devia ser aumentar o tamanho do bolo."

A única forma de o fazer, referiu, é "ter políticas corretas, que aumentem a riqueza geral do país, para que isso possa traduzir-se em salários maiores para cada pessoa" e que depois a distribuição dessa riqueza seja feita de forma "justa e equilibrada".

Portugal deve ainda, na opinião do economista, contrariar "urgentemente" o "enorme problema de envelhecimento".

"A pirâmide etária de portuguesa passou de uma pirâmide (o que devia ser) para um bloco, um retângulo vertical", disse.

Tal significará que "o rácio de dependentes vai passar, no caso português, para mais de um dependente para cada trabalhador", com impacto na Segurança Social.

Por outro lado, o envelhecimento da população vai fazer com que sejam necessários "muitos mais apoios médicos, com impacto inevitável no Sistema Nacional de Saúde", acrescentou.