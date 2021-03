Apoios sociais. António Costa afasta cenário de crise política

Questionado sobre a hipótese de uma crise política na sequência da promulgação, pelo Presidente da República, das leis que reforçam os apoios sociais, o primeiro-ministro disse não crer que "haja qualquer crise política no horizonte, não faz o menor sentido".



"Aquilo em que o país tem de se concentrar é vencer a pandemia e iniciar a recuperação do país", considerou. "É isso que temos pela frente para fazer e não temos tempo a perder com crises políticas e absurdos do género".





Costa declarou que o Governo aplicará "na estrita medida do que está previsto no Orçamento" as leis que reforçam os apoios sociais, promulgadas no domingo pelo Presidente da República.







Segundo o PM, o teor das leis "é algo bastante inovador do ponto de vista da ciência jurídica", pelo que "o Governo tem o dever de meditar nesta mensagem antes de decidir o que fazer".

O chefe de Governo frisou que o que o Presidente da República diz na sua mensagem de promulgação "é que não há preto e branco, não há normas que violem a lei-travão e normas que não violem a lei-travão".