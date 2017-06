Aposentados da Caixa Geral de Aposentações caem em 2016 pela primeira vez em 47 anos

Lusa 08 Jun, 2017, 13:20 | Economia

Na análise à execução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2016 hoje publicada, a instituição liderada por Teodora Cardoso dá conta de que "o número de aposentados diminuiu pela primeira vez desde 1969", tendo havido "menos 3.655 aposentados face ao final de 2015.

Já em 2015 se tinha registado "um aumento anual pouco expressivo (+3.563) em comparação com o ocorrido na década anterior (+11.444 por ano, em termos médios)".

Também o número de novos aposentados, excluindo pensionistas de sobrevivência, "foi o mais baixo desde 1993", já que foram registados "apenas 8.727 novos pensionistas, refletindo uma redução de 7.471, ainda mais acentuada que a registada no ano anterior (-7.102)".

Quanto ao valor médio das novas pensões de aposentação, este "diminuiu pelo terceiro ano consecutivo" em 2016, tendo caído abaixo dos 1.000 euros: em 2013 foi de 1.302 euros, tendo reduzido para 1.246 euros em 2014, para 1.112 euros em 2015 e para 936 euros em 2016.

O CFP conclui que "o desequilíbrio entre o número de aposentados e o número de subscritores agravou-se em 2016", depois de, em 2015, o número de trabalhadores que estão no ativo e pagam quotas à CGA para efeitos de reforma ter sido "pela primeira vez inferior ao número de funcionários públicos aposentados".

De acordo com o CFP, "o diferencial negativo era de 12.823 no final de 2015 e agravou-se para 18.753 no final de 2016, porque o ritmo de diminuição de subscritores (-2%) foi mais acentuado que o do total de aposentados (-0,8%, não incluindo pensionistas de sobrevivência)".

Apesar disso, nota o organismo, "o ritmo de diminuição de subscritores tem vindo a abrandar nos últimos anos, facto que também explica o acentuar da redução do número de novos aposentados em 2016".

Outro aspeto apontado pelo CFP no relatório publicado hoje prende-se com o aumento da receita de quotas e contribuições para a CGA em 2016 que aconteceu apesar da queda do número de subscritores, o que significa que se terá ficado a dever ao efeito da reposição salarial na administração pública.

O CFP afirma que "a receita proveniente de quotas e contribuições aumentou 2,6% em 2016", tendo as contribuições recebidas aumentado 3.984 milhões de euros para os 4.058 milhões.

No entanto, este aumento das contribuições e das quotizações "ocorreu num contexto de redução do número médio de subscritores da CGA", de 2,1%, ou seja, menos 10.071 subscritores face a 2015, em termos médios ao longo do ano), referindo o CFP que aquela subida "terá decorrido do efeito da reposição salarial na função pública" feita progressivamente ao longo do ano passado.

A instituição liderada por Teodora Cardoso afirma que a massa salarial dos subscritores da CGA "aumentou 0,5% em 2016, após ter registado reduções de 2,9% em 2014 e de 1,6% em 2015".