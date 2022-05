"Aprovação de novas sanções contra a Rússia é uma demonstração de unanimidade dos 27"

No acordo alcançado na ultima noite fica no entanto clara uma exceção temporária, para permitir que a Hungria, à Republica Checa e a Eslováquia mantenham as importações de petróleo russo que chega por oleoduto.

Ouvido também pela Antena 1, Jose Pedro Teixeira Fernandes, investigador e professor de Relações Internacionais e dos Estudos Europeus, considera de igual modo que o acordo mostra a união da Europa, mas sublinha que a breve prazo pode haver divergências que precisam de ser ultrapassadas.