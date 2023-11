Aprovada gestão flexível na saúde para assegurar funcionamento das ARS

No primeiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), a proposta do PS foi aprovada com os votos a favor do próprio partido e do PSD, a abstenção do Chega, PAN e BE e contra do PCP, IL e Livre.

"Até à extinção das Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS), a efetuar durante o ano de 2024, fica o membro do Governo responsável pela área da saúde autorizado a efetuar as alterações orçamentais que se mostrem necessárias para assegurar o seu normal funcionamento, designadamente pagamento de remunerações e assunção de compromissos necessário ao seu funcionamento", prevê a proposta do grupo parlamentar socialista.

A proposta estipula também que o reforço das dotações orçamentais das ARS, necessárias para assegurar o normal funcionamento destas até à sua extinção, tem como contrapartida as verbas inscritas para o efeito no orçamento da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Estas alterações orçamentais ficam "sujeitas a aprovação do membro do Governo responsável pela área da saúde, desde que destinadas a pagamento" das despesas de funcionamento.