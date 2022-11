Aprovada proposta do PAN para alargar taxa de carbono a jatos privados

A proposta do PAN foi aprovada sem votos contra e com a abstenção do Chega, IL, PCP e PSD. O ministro das Finanças já tinha sinalizado a disponibilidade para viabilizar esta medida durante o debate orçamental.

A partir de julho do próximo ano, o Governo introduz "uma taxa de carbono para o consumidor de viagens aéreas em aeronaves com capacidade máxima de até 19 lugares", que incidirá "sobre cada voo comercial e não comercial com partida dos aeroportos e aeródromos situados em território português".

"A taxa é cobrada e liquidada pelos proprietários de aeronave ou pelos operadores de aeronave ou pelas transportadoras aéreas que realizem os voos e procedam à comercialização do voo, respetivamente", prevê a proposta, revertendo a taxa para o Fundo Ambiental.

Da deputada única Inês Sousa Real foi também viabilizado -- com os votos contra do PSD, IL e Chega, a abstenção do PCP e a favor dos restantes - que em 2023, o Governo "reverte" os apoios à plantação de eucaliptos, com o objetivo de diminuir e ao desincentivar a sua plantação, garantindo por outro lado a "majoração das medidas tendentes a incentivar a plantação ou replantação de árvores autóctones".

O PAN viu também aprovada -- com os votos contra do Chega e do PS, a abstenção da IL e os votos favoráveis dos restantes partidos - uma proposta que prevê que no próximo ano o Governo "promove as diligências necessárias à implementação e execução de um programa de incentivos à gestão sustentável de `habitats´ agrícolas, no âmbito das medidas agroambientais, com vista à efetiva preservação dos ecossistemas".

A realização de um atlas de risco das alterações climáticas de âmbito nacional, regional e local, proposta por Inês Sousa Real, foi também aprovada.

O PAN viu ainda `luz verde` a parte de uma proposta que prevê que o Governo, juntamente com a comunidade académica e científica e as organizações não-governamentais de ambiente, promove um estudo sobre capturas indevidas de mamíferos e aves marinhas pelas redes de pesca, graças aos votos a favor do proponente, do PS, do Bloco de Esquerda e Livre, a abstenção do PSD, IL e PCP e contra do Chega.

No entanto, o ponto da proposta que previa o reforço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera com meios para ações de monitorização e fiscalização, com vista à identificação de ações de captura indevida e a sensibilização dos diferentes operadores para a preservação das espécies marinhas, foi inviabilizado.

Também na temática ambiental, desta vez por proposta do PS -- e apenas com a abstenção do Chega -- foi viabilizada a realização dos estudos técnicos e económico-financeiros para encontrar uma solução integrada com vista à despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Lis.

Igualmente da bancada maioritária do PS teve luz verde um projeto-piloto que visa o financiamento da adaptação dos espaços verdes às alterações climáticas nos municípios mais afetados pela seca nos últimos anos, uma proposta na qual Chega e PCP se abstiveram.

Já do Livre foi aprovada uma proposta que prevê, para 2023, a promoção pelo Governo de um estudo de diagnóstico e avaliação do transporte escolar e da mobilidade "flexível, polivalente e ecológica".