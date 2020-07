Aprovada proposta do PSD que considera agregado familiar para atribuir bolsa

No âmbito da votação na especialidade da proposta de Orçamento Suplementar, a proposta do PSD que admite "excecionalmente a consideração do valor resultante da soma dos valores auferidos pelo requerente e pelos demais elementos do agregado familiar" nos 12 meses anteriores ao pedido de bolsa de estudo foi aprovada apenas com votos contra do PS.

A proposta foi formulada tendo em conta o contexto extraordinário de "emergência económica e social" da pandemia de covid-19.

Assim, o total do valor auferido pelo conjunto do agregado familiar no último ano passa a ser o montante válido "no âmbito do Regulamento de Atribuição de Bolsa de Estudo" para o próximo ano letivo.

A votação decorreu na sala do Senado da Assembleia da República, e consagra o "regime excecional para o ano letivo 2020/2021 de contabilização do rendimento do agregado familiar no processo de atribuição de Bolsa de Estudo", conforme o título da proposta social-democrata.

A votação final global do Orçamento do Estado Suplementar está agendada para sexta-feira, a partir das 10:00.