Aprovada proposta para acomodar concessão de garantias à Madeira

A proposta foi aprovada com os votos contra da Iniciativa Liberal, a abstenção do PS, Chega e Livre o voto favorável dos restantes partidos.

Em 2025, a Região Autónoma da Madeira prevê realizar operações de financiamento no montante total de até 476,5 milhões de euros, refere a nota justificativa da medida, indicando que para esse efeito é necessário subir em três pontos percentuais o valor para o limite da garantia.

A medida visa, assim responder a uma restrição incluída no OE2021 que veio determinar que o limite máximo de garantias a conceder pelo Estado a operações de refinanciamento a realizar pela Madeira ascenderia a uma percentagem do total de dívida da Região, solução que, referem os deputados do PSD e CDS-PP, impõe um limite quantitativo "cada vez menor às operações de refinanciamento" na sequência do processo de redução de dívida prosseguido pela RAM".