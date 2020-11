Aprovada proposta que remete concurso do `IVAucher` para fiscalização a posteriori do TC

"Estão isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas (...) os procedimentos de contratação pública respeitantes à implementação do presente mecanismo [`IVAucher`], devendo o processo ser remetido àquela entidade no prazo de 30 dias para eventual fiscalização a posteriori", refere a proposta do PS aprovada durante o processo de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em causa está um mecanismo, apelidado de `IVAucher`, que permite ao consumidor final acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração, durante um período (12 semanas) e utilizar esse valor, durante as 12 semanas seguintes, em consumos nesses mesmos setores.

A utilização do valor do IVA acumulado será feita, segundo detalha a proposta do PS, "por desconto imediato nos consumos,", assumindo este "a natureza de comparticipação" e operando "mediante compensação interbancária através de entidade responsável pelo processamento de pagamentos eletrónicos através de transações com cartões bancários".

Desta forma clarifica-se que a compensação interbancária possa ser feita através de várias plataformas de pagamento.

Na redação inicial da proposta do OE2021 previa-se que o desconto do `IVAucher` "opera mediante compensação interbancária" através das entidades responsáveis pelo processamento de pagamentos eletrónicos "que assegurem os serviços técnicos do sistema de compensação e liquidação (SICOI)".

O funcionamento do `IVAucher` será definido pelo Governo, podendo a aplicação temporal ser ajustada em função da evolução da pandemia da doença da covid-19.

O `IVAucher` é uma das medidas da proposta do OE2021 que pretende estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia, nomeadamente, restauração, alojamento e cultura através da possibilidade de os consumidores poderem acumular o IVA suportado nestes mesmos setores, descontando-o nas compras seguintes, em descontos que deverão rondar os 50%.

No total, o Governo espera que a medida permita aos contribuintes acumular (e gastar), através do IVA, um crédito de cerca de 200 milhões de euros.

O PSD e o CDS-PP apresentaram também propostas de alteração no âmbito do `IVAucher`, mas foram chumbadas.

O processo de votação na especialidade do OE2021 termina hoje, estando a votação final global marcada para esta quinta-feira.