Aprovado reforço de verbas para a Entidade das Contas

Os partidos decidiram atribuir mais dinheiro ao Orçamento do tribunal depois da RTP ter noticiado que as contas dos partidos entre 2010 e 2014 estavam em risco de prescrever.



O juiz-presidente da Entidade das Contas disse que não tinha meios financeiros para contratar mais funcionários e reclamava mais 1 milhão de euros.



Foi essa verba que agora o Parlamento aprovou, com a abstenção do PSD, para garantir o funcionamento da Entidade que fiscaliza as contas e as campanhas dos partidos.