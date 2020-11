Aprovado subsídio de risco para forças de segurança

Esta proposta foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), com os votos favoráveis de PCP, PAN, Bloco de Esquerda, PSD, CDS e Chega, os votos contra do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal.







Há no entanto algumas exeções, como refere o jornalista João Vasco.