Aquisição da Lusa pelo Estado pode ser instrumento de apoio à comunicação social

"Julgo que, relativamente à eventual aquisição da Lusa por parte do Estado, não na sua totalidade ainda, mas pelo menos parcialmente, poderia ser um, entre muitos outros, instrumentos de apoio à comunicação social", defendeu a presidente do Conselho Regulador da ERC, Helena Sousa, que foi hoje ouvida na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por requerimento do PCP e do BE, sobre a situação na Global Media Group.

O Governo anunciou em 30 de novembro que o processo de compra, pelo Estado, de 45,7% da agência Lusa pertencentes à Global Media e à Páginas Civilizadas falhou por "falta de um consenso político alargado".

"Considero que seria muito interessante que a Lusa fosse um instrumento da cidadania, digamos, um órgão de comunicação social que pudesse, de algum modo, dar um contributo a todo o setor da comunicação social, que está muitíssimo fragilizado", sublinhou Helena Sousa.

A ERC alertou para um problema estrutural no setor e considerou que, "do ponto de vista político, está mais do que na hora" de se fazer "uma reflexão para garantir que a comunicação social responde cabalmente às necessidades dos cidadãos".

"Nós precisamos, efetivamente, de comunicação social livre, transparente, plural, e, no quadro atual de digitalização, de falta de modelos de negócios para a comunicação social, acho que está mais do que na hora de pensarmos coletivamente em modalidades de apoio, desde que esse apoio seja transparente", realçou a presidente da ERC.

Na perspetiva do regulador, a agência de notícias Lusa pode ser um de vários instrumentos que ajudem a "comunicação social de qualidade" a sobreviver.

"A ideia de que teremos sempre jornalismo de qualidade, jornalismo de investigação, isso não é nada linear. [...] Este episódio absolutamente trágico que estamos a viver [na Global Media] não é o primeiro e, infelizmente, não será o último", lamentou a responsável do regulador.

A ERC destacou a falta de meios na imprensa regional, que considerou "absolutamente fundamental para a coesão do pais e desenvolvimento do território".

"A Lusa, que é uma fonte credível, de qualidade, é utilizada, eu diria em último recurso, por quem não tem condições para fazer jornalismo de investigação que cubra as regiões e, por isso, temos muitas vezes jornais regionais essencialmente com informação da Lusa", apontou Helena Sousa.