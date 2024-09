Há anos que a Arábia Saudita está a tentar diminuir a dependência económica do petróleo e aposta no turismo.

Com dois eventos mundiais a partir de 2030, as oportunidades de negócio são muitas e as empresas portuguesas não as querem perder.



Reportagem dos enviados da RTP à Arábia Saudita, Raquel Gomes e João Oliveira.