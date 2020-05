Arábia Saudita forçada a aplicar austeridade e a agravar impostos

Privada das receitas do ouro negro e a braços com encargos inesperados, Riade anunciou que vai triplicar o IVA e suspender o subsídio de 264 euros atribuído em 2018 a cada um do milhão e meio de funcionários públicos, em compensação pelo aumento do custo de vida.





O ministro das Finanças sauditas anunciou as novas medidas em comunicado, esta segunda-feira.

", referiu o texto assinado por Mohammed al-Jadaan e revelado pela agência de notícias estatal SPA.

"Estas medidas são dolorosas mas necessárias para manter a estabilidade económica e financeira no médio-longo prazo", explicou, "e para ultrapassar a crise sem precedentes do coronavírus com o menor impacto possível".





A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo e os efeitos da pandemia no setor, com a redução em cerca de 30 por cento na procura e a subsequente queda de preços e aumento de reservas mundiais, estão a ter um enorme impacto nas suas finanças.

As medidas de austeridade foram anunciadas depois do reino saudita revelar um défice orçamental de nove mil milhões de dólares no primeiro trimestre.





A quebra de 24 por cento dos rendimentos do petróleo entre janeiro e março de 2020, orçada em 34 mil milhões de dólares, equivaleu a uma perda orçamental global de 22 por cento.





Outros fatores agravam ainda mais a crise de tesouraria.

Mohammed al-Jadaan referiu quealém do petróleo, a par do

"Todos estes desafios reduziram os rendimentos do Estado, e pressionaram as finanças públicas a um nível que será difícil de contrabalançar sem afetar a economia em geral no médio-longo prazo, e que requer mais cortes na despesa e medidas para apoiar a estabilidade de rendimentos de outros setores além do petróleo", referiu o ministro.





O Governo saudita tem tentado diversificar a economia, altamente dependente do petróleo, mas continua a ter de importar praticamente tudo o que come, devido à falta de água e de terra arável. É auto-suficiente praticamente apenas na produção de trigo, de ovos e de leite, com tâmaras, melões, tomate e batatas a comporem outra parte da produção alimentar.



Cortes, cortes e mais cortes



O Governo saudita já tinha cancelado ou mandado suspender alguns custos operacionais e financeiros de agências governamentais. Em março, pediu-lhes mesmo para apresentarem planos de cortes orçamentais de pelo menos 20 por cento.





Cortou também em 100 mil milhões de riyais sauditas, quase 25 mil milhões de euros, os financiamentos de várias iniciativas do programa Visão 2030, de reformas e de mega projetos, do príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido pela sigla MBS.



Foi por isso que o Governo retirou 23 mil milhões de dólares das suas reservas em março. Foi o maior levantamento de sempre da reserva, na história do país", referiu à televisão al Jazeera, Ali al-Ahmed, especialista em questões sauditas no Instituto para questões do Golfo, em Washington, DC.

A resposta do Governo à crise de tesouraria valorizou os títulos dívida pública sauditas, para níveis anteriores a 11 de março 2020.





O país tem cerca de 30 milhões de habitantes e é a maior monarquia do Golfo. Entre estas é igualmente a mais afetada pela pandemia.



Segunda-feira, o reino anunciou o contágio de mais 1.966 pessoas e mais nove óbitos, para um total de mais de 41 mil casos de infeção e 255 mortes por Covid-19. As autoridades de saúde admitem que o vírus venha a infetar até 200 mil pessoas no país.

O SARS-CoV-2 tem estado a espalhar-se sobretudo entre as comunidades de migrantes empregados pelas várias monarquias do Golfo no setor de construção e alojados em espaços confinados e apinhados. Uma das grandes questões em debate nestas sociedades é aliás quem deve pagar o tratamento destes expatriados.

Pressão dos EUA e corte de produção

Riade enfrenta ainda uma tensão crescente com o seu aliado de longa data, os Estados Unidos, devido ao excesso de produção de petróleo em concorrência com as multinacionais petrolíferas norte-americanas.





De acordo com a Agência Reuters, na semana passada,, um encargo considerado demasiado pesado em tempos de pandemia.



A 12 de abril, em acordo com a OPEP+, os sauditas aceitaram cortar a produção em 8.492 barris a produção diária de petróleo, em maio e em junho.







Apesar disso, o Pentágono começou dia 9 de maio a reduzir a sua presença militar no país, retirando militares e equipamentos de defesa estacionados especialmente em torno das refinarias sauditas desde finais de 2019, para as proteger de eventuais ataques por parte da República Islâmica do Irão.

Alguns analistas veem nestas manobras a prova de que os Estados Unidos deixaram de temer o poderio operacional iraniano, desde a morte do líder dos Guardas da Revolução, o general Qasem Suleimani, em janeiro.





Outros interpretam-nas como pressão sobre Riade para diminuir ainda mais a ameaça às empresas americanas.

Menos um milhão de barris por dia

Talvez sob pressão, a Arábia Saudita anunciou esta segunda-feira, ter dado ordens à empresa estatal de petróleo, Aramco, para cortar em junho a produção em mais 1 milhão de barris-dia além do previsto.

"Isto faz com que o corte total da produção a ser efetuada pelo reino seja de cerca de 4.8 milhões de barris por dia, a partir do nível de produção de abril", referiu um responsável do Ministério saudita da Energia à SPA. "Por isso,", acrescentou., "com o consentimento dos seus clientes"."O reino pretende com estes cortes adicionais encorajar os participantes da OPEP, assim como outros países produtores, a cumprir com as reduções de produção a que se comprometeram, e a assumirem voluntariamente cortes adicionais, num esforço de estabilizar os mercados petrolíferos globais", referiu.

Horas depois, Kuwait e Emirados Árabes Unidos anunciaram igualmente cortes suplementares voluntários, a partir de junho.