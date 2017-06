ARC Rating confirma nota de Portugal em `BBB-` e perspetiva estável

Lusa 05 Jun, 2017, 15:13 | Economia

Na escala da antiga Companhia Portuguesa de Rating, esta nota reflete um "risco moderado de risco", ou seja, o país demonstra uma capacidade adequada de cumprir os seus compromissos financeiros, mas condições económicas adversas ou mudanças repentinas das circunstâncias podem mais facilmente pôr em risco esta capacidade.

Na nota hoje emitida, a ARC Ratings aponta como aspetos positivos o facto de Portugal ter estabilizado a sua economia, de continuar comprometido com a consolidação orçamental e de estar a "gerir proativamente" a dívida pública, bem como "a vontade provada e a capacidade de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro", o acesso ao financiamento do Banco Central Europeu e a pertença à zona euro como válvula de segurança.

No entanto, a ARC identifica também aspetos negativos: "a elevada dívida pública que pode tornar o país vulnerável a alterações da confiança dos mercados", "um histórico de fraco desempenho do crescimento, penalizado por vários problemas estruturais, e a falta de competitividade", "os elevados níveis de endividamento corporativo" e "os altos níveis de crédito malparado", que por sua vez prejudicam ainda mais o investimento e o crescimento, por exemplo.

Quanto aos fatores que podem alterar a nota atribuída, a ARC destaca como aspetos que podem conduzir a uma melhoria do `rating` uma "melhoria considerável da competitividade da economia real que permitisse uma taxa de crescimento maior", acima de 2% ao ano, e que também "contribuísse para a rápida redução do peso da dívida pública do país", para menos de 100% do PIB.

Tal cenário "iria provavelmente envolver uma transformação mais rápida da estrutura da economia, incluindo uma consolidação do setor empresarial, bem como uma melhoria considerável das projeções para o investimento".

Em sentido oposto, a ARC, cuja nota atribuída a Portugal não é solicitada pelo Governo, indica que "um ambiente deflacionista" ou mesmo um "ambiente político que impedisse tanto a conclusão das reformas estruturais como a consolidação orçamental necessária para reduzir a dívida do país" teriam um impacto negativo no `rating` de Portugal.