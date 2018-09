Partilhar o artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019 Imprimir o artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019 Enviar por email o artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019 Aumentar a fonte do artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019 Diminuir a fonte do artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019 Ouvir o artigo Argentina anuncia cortes na despesa para alcançar défice zero em 2019

Tópicos:

Monetário,