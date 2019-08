Argentina. Regresso eventual de peronistas ao poder assusta investidores

Graça Andrade Ramos - RTP12 Ago, 2019, 19:25 / atualizado em 12 Ago, 2019, 19:31 | Economia

Na abertura dos mercados esta segunda-feira, o peso caiu mais de 30 por cento, para 65 por dólar, um dos valores mais baixos de sempre.





O Merval, índice da bolsa argentina, chegou a cair 32 pontos. Os títulos argentinos a 10 anos caíram por seu lado 18 e 20 cêntimos, ficando a valer cerca de 60 cêntimos ou menos.

Promessas, promessas

Quando chegou ao poder, em 2015, Mauricio Macri prometia impulsionar a economia argentina através de uma vaga de liberalizações.







A recuperação nunca se deu e o país está em recessão, com a inflação a superar os 55 por cento.

Tudo a decidir em outubro

Os argentinos, atirados recentemente para a pobreza e o desemprego, votaram aparentemente mais para punir Macri, do que a favor das políticas de Fernandez.

Os resultados mostram que o atual Presidente poderá perder para o seu opositor logo à primeira volta, nas eleições de outubro.

"Os mercados reagem mal quando percebem que foram enganados", afirmou o candidato peronista numa entrevista a uma rádio, esta segunda-feira de manhã.







"Estamos a viver numa economia fictícia e o Governo não está a dar respostas", acrescentou.







A julgar pela reação dos mercados, as soluções peronistas não deverão ser consideradas as melhores pelos investidores.

O último prego no caixão





"Macri implementou nos últimos meses uma série de medidas a curto prazo, para garantir apoio no voto de outubro. Pode fazer mais promessas mas a diferença que tem de ultrapassar é muito grande", considerou à Reuters Ilya Gofshteyn, estratega económica de mercados emergentes no banco Standard Chartered.







Um facto que poderá levar a uma reviravolta é a equipa de Fernandez.







A sua vice, Cristina Kirschner, foi uma das chefes de Governo mais contestadas na história da Argentina. Durante a sua presidência, entre 2007 e 2015, impôs severas medidas de controlo que abateram o investimento.



Kirchner liderou também um braço de ferro com os poderosos produtores agrícolas, sobre impostos de exportação, e um impasse de vários anos com os donos dos títulos argentinos, que ostracizou o país nos mercados mundiais.

