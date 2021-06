Armadores contestam "privilégios aduaneiros" da Noruega na pesca de bacalhau

"[...] A Comissão Europeia e o Conselho da UE, sob a presidência portuguesa, avançam com legislação que vai renovar privilégios aduaneiros, para que a Noruega coloque os seus produtos de pesca no mercado europeu, sem pagar taxas. A União Europeia não está a defender os seus interesses, e está inclusive a recompensar aqueles que a atacam", apontou, em comunicado, a ADAPI.

Conforme referiu a associação, na sequência do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia), a Noruega colocou-se numa "posição à margem do direito internacional e dos acordos existentes", lesando a UE e, em particular, Portugal.

Segundo a ADAPI, em dezembro de 2020, a Noruega anunciou uma redução unilateral das quotas europeias de bacalhau no arquipélago do Svalbard, "apropriando-se de 6.760 toneladas de bacalhau, ou seja, 27% das quotas europeias".

O país declarou ainda um "aumento unilateral" das suas quotas de sarda em 55%, decisão que foi acompanhada pelas Ilhas Faroé, na Dinamarca.

Para os armadores, que classificaram esta decisão como "concorrência desleal", os aumentos põem em risco a sustentabilidade dos `stocks`.

A ADAPI sublinhou ainda que a Noruega vende na UE 60% de tudo o que pesca, a que se juntam "milhares de milhões de euros" em salmão de aquacultura.

"Os consumidores portugueses têm o direito a serem informados sobre o comportamento de quem tanto bacalhau e salmão vende neste país, para que tirem as devidas consequências quando comprarem produtos noruegueses", vincou.

A associação apelou ainda às instituições europeias e ao Governo português que recuse "o esquema se preferências aduaneiras para produtos capturados à margem da lei".

Em 23 de março, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, disse que Portugal vai pescar em 2021 menos bacalhau em águas da Noruega, ao abrigo de um acordo tripartido concluído entre a União Europeia (UE), Londres e Oslo.

O ministro, que falava aos jornalistas portugueses no final de um Conselho de Ministros das Pescas dos 27, a que presidiu, disse que, em 2021, Portugal tem uma quota de 2.607 toneladas de bacalhau em águas da Noruega e de 2.274 toneladas na área de Svalbard.

No ano passado, a quota de pesca de bacalhau atribuída a Portugal na Noruega era de 2.900 toneladas, enquanto no Svalbard estava nas 2.418 toneladas.

Em janeiro, o Governo já tinha assegurado estar empenhado em defender os interesses dos pescadores portugueses no que se refere à captura de bacalhau no arquipélago de Svalbard.

As negociações anuais entre a UE e a Noruega não decorreram em 2020 devido ao `Brexit`, tendo os ministros das pescas adotado quotas provisórias para alguns `stocks` partilhados.

No caso da pesca de bacalhau nas águas de Svalbard foi definida uma quota de acordo com o histórico e regras dos anos anteriores.

Porém, em 21 de dezembro, as autoridades norueguesas publicaram uma nota, através da qual foi atribuída à UE uma quota de 17.885 toneladas de bacalhau para o Svalbard, menos 10.546 toneladas do que tinha sido acordado no Conselho de Ministros de 16 de dezembro.