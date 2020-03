Armadores de Pescas Industriais propõe barcos em terra ao fim de semana

Disciplinar a oferta de pescado é o objetivo, explica Pedro Jorge, Presidente da Associação.Prevendo uma eventual crise no setor o Governo aprovou uma linha de crédito de 20 milhões de euros a cinco anos para o setor da pesca e da aquacultura. E suspendeu durante três meses a cobrança da taxa de acostagem paga pelas embarcações.São medidas de apoio ao setor aprovadas em Conselho de Ministros.O setor pode assim contrair empréstimos e renegociar eventuais dívidas com o pagamento dos juros pelo estado.O Ministério do mar informa também que o pagamento do fundo de compensação salarial dos profissionais da pesca vai ser antecipado.Deve ser pago no início do mês de abril.Relativamente às medidas anunciadas pelo Governo, o presidente da Associação dos Armadores de Pescas Industriais, diz que são bem vindas, mas alerta é preciso esperar pela regulamentação.Já o presidente da Associação dos Armadores de Pesca do norte, José Luís Ribeiro, aplaude a medida, mas quer mais ajudas.As lotas da primeira venda continuam a funcionar, com um plano de contingência posto em pratica pela Docapesca , para garantir aos portugueses o fornecimento de peixe.As lotas vão funcionar de porta fechada e com controlo dos compradores.