Arquitecto Manuel Salgado pediu demissão de empresa de reabilitação urbana de Lisboa

É o próprio a comunicar que é arguido nesse processo, que se refere ao tempo em que era vereador municipal e incide sobre o impacto na paisagem do Hospital CUF Tejo, aprovado pela Câmara de Lisboa.



Assim, Manuel Salgado entende que "o procedimento correto a adotar" é demitir-se do cargo que agora ocupava, como presidente do Conselho de Administração da empresa municipal de reabilitação urbana.