Arrancam hoje as candidaturas à segunda fase do programa Activar.pt

Foto: RTP

Trata-se de um programa de incentivos públicos à entrada de pessoas no mercado de trabalho. Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional salienta que existem 100 milhões de euros disponíveis para premiar as empresas que contratem desempregados, apesar do contexto de pandemia.