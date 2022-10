Arrendamento e a habitação estão em crise, diz Associação Lisbonense de Proprietários

Foto: Nuno Patrício - RTP

O arrendamento e a habitação estão em crise. Quem o refere é a diretora da Associação Lisbonense de Proprietários. São, por isso, necessárias medidas que travem os prejuízos no setor, refere Diana Ralha.