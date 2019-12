Arresto. Isabel dos Santos diz que a verdade vai imperar

Gostaria de deixar,uma mensagem de tranquilidade e confiança às minhas equipas

Vamos continuar,todos os dias,em todos os negócios,a dar o nosso melhor e a lutar por aquilo que eu acredito para Angola.

O caminho é longo,a verdade há-de imperar.

Unidos somos mais fortes #porangola — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) December 30, 2019

De acordo com a Procuradoria-Geral de Angola, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos e o marido, provocaram um prejuízo superior a mil milhões de dólares ao Estado angolano, em vários negócios celebrados com empresas, entre elas a Sonangol e Sodiam, empresa pública de venda de diamantes.Com a realização destes negócios, o, salienta a PGR angolana Através da rede social Twitter, Isabel dos Santos escreveu uma mensagem de tranquilidade e confiança dirigida às equipas com as quais trabalha.A empresária angolana encontra-se fora de Angola há vários meses.

Da lista de empresas arrestadas constam o banco BIC, na qual Isabel dos Santos detém 25% das participações sociais, através da empresa SAR - Sociedade de Participações Financeiras e 17,5%, por intermédio da empresa Finisantoro Holding Limited de direito maltês, e a Unitel, com 25% participações sociais de Isabel dos Santos, através da empresa Vidatel, Limited.







O banco BFA, com 51% das participações sociais por intermédio da Unitel, na qual Isabel dos Santos detém 25% através da empresa Vidatel, e a ZAP Media, com 99,9% de participações de Isabel dos Santos, através da empresa Finstar - Sociedade de Investimentos e Participações foram igualmente arrestadas.







Na Finstar os requeridos são beneficiários últimos de 100% das participações sociais, na Cimangola II SA, Ciminvest - Sociedade de Investimentos e Participações, Isabel dos Santos e Sindika Dokolo são beneficiários últimos, na Condis - Sociedade de Distribuição Angola SA, Isabel dos Santos detém 90% das participações sociais e Sindika Dokolo 7%.







Também foram arrestadas as empresas Continente Angola, Lda, onde Isabel dos Santos é beneficiária última e a Sodiba - Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, e Sodiba Participações, em que a empresária angolana é igualmente beneficiária última.







Relativamente às contas bancárias pessoais dos requeridos, o tribunal decretou o bloqueio nos bancos BFA, BIC, BAI e Banco Económico.

A PGR sublinha que para garantir o normal funcionamento das empresas, cujas participações sociais foram arrestadas a seu pedido, o tribunal indicou como fiel depositário os próprios conselhos de administração e o Banco Nacional de Angola.







"Importa realçar que a presente providência cautelar não afeta os postos de trabalhos das empresas supra referidas nem os compromissos por ela assumidos, pois visa apenas acautelar o cumprimento de uma obrigação", realça a nota enviada pela Procuradoria-Geral de Angola.





c/Lusa