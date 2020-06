As contas da pandemia. Governo aprova orçamento suplementar

A proposta de revisão do Orçamento do Estado vai ser debatida na Assembleia da República a 17 deste mês e o primeiro-ministro já anunciou que espera que seja aprovada com amplo consenso político.







Na sexta-feira, durante a apresentação do Programa de Estabilização Económica e Social, António Costa defendeu que o seu executivo traçou um cenário macroeconómico realista, estimando uma recuperação da economia a partir do próximo ano. A previsão aponta que em 2021 a riqueza produzida no país deverá crescer 4,3 por cento, depois de uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,9 por este este ano.





Esta projeção do Governo é mais otimista do que a do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê uma recessão de oito por cento em 2020, e mais pessimista do que a da Comissão Europeia, que aponta para uma contração de 6,8 por cento.





O presidente da oposição, Rui Rio, tem salientado que os sociais-democratas terão espírito de cooperação com o Governo nesta fase de crise do país, partindo para o debate com "grande vontade" política de contribuir para a viabilização da proposta de Orçamento Suplementar.





Foi inclusivamente Rui Rio que divulgou numa reunião com António Costa em São Bento que as necessidades extras de financiamento do Estado Português deverão atingir os 13 mil milhões de euros até ao final do ano, uma projeção discordante da de outros analistas que traçam um cenário mais negro, com valores entre os 15 e os 16 mil milhões de euros.

Desemprego de 9,6% e prolongamento do lay-off

No cenário macroeconómico que acompanha o PEES, publicado no sábado à noite em Diário da República,Já no que respeita à evolução da dívida - um dos fatores críticos para países como Portugal, Itália e Grécia -, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) calcula que deverá atingir entre 133,1 por cento e 141,8 por cento do PIB, ou seja, um aumento do rácio da dívida entre 15,3 e 24 pontos percentuais, respetivamente, a que se seguirá uma redução nos anos seguintes.Ainda de acordo com o cenário macroeconómico do programa de estabilização, este ano. Quanto às importações, este ano caem mais de 11 por cento.O investimento desliza 12,2 por cento este ano para subir no próximo mais de seis por cento. Em 2020, só o consumo público regista uma subida superior a três por cento. O Governo estima ainda que a taxa de inflação recue 0,2 por cento em 2020 e cresça 0,4 no próximo ano.Em termos de medidas fiscais, o Orçamento Suplementar terá incorporado uma isenção total ou parcial do pagamento por conta do IRC em função da quebra de faturação observada pelas empresas durante o primeiro semestre deste ano. Haverá uma redução de 50 por cento para as empresas com uma quebra de faturação superior a 20 por cento, e uma isenção para as que registem quebras superiores a 40 por cento, o que inclui praticamente todas dos setores da restauração e do alojamento.Já no que respeita ao, a medida do Governo que teve maior impacto económico e social na fase de emergência de combate à Covid-19,evoluindo para um novo modelo a partir de agosto com menor penalização para os trabalhadores abrangidos.A proposta de Orçamento Suplementar inclui também a contratação de mais de 2.700 profissionais de saúde até dezembro, bem como a integração dos 2.800 profissionais que foram contratados na fase de estado de emergência.Relativamente ao ensino à distância, o executivo pretende investir 400 milhões de euros de forma a assegurar a universalização do acesso e utilização de recursos educativos digitais, através da aquisição de computadores ou do aumento dos pontos de conectividade.

BE viabiliza e PSD com vontade de “deixar passar”

Já Rui Rio disse estar com vontade de “deixar passar” o orçamento, mas não exclui qualquer cenário. Catarina Martins garante que caso estejam plasmadas no orçamento as medidas apresentadas pelo Governo, o Bloco de Esquerda viabilizará o documento. “Se vota a favor ou se se abstém, dependerá do aprofundamento de matérias que continuamos a negociar”, sublinhou a líder do BE.“Eu não vou olhar para o orçamento com uma lupa a tentar pegar onde estiver mal para justificar que estou contra. Não. Eu vou olhar para o orçamento com vontade de ajudar para que o combate à Covid-19 não seja estrangulado por razões de ordem orçamental dentro daquilo que o país é capaz”, explicou o líder do PSD em entrevista à TSF.

