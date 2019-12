As divergências no Governo para OE2020

As questões relacionadas com o aumento ou não da idade da reforma remetem-nos para os problemas do Orçamento, em relação aos quais circularam esta semana notícias de desentendimentos dentro do governo a questionar o Ministro das Finanças Mário Centeno. Os comentadores da RTP Pedro Adão e Silva e Pedro Norton fazem o ponto de situação sobre o que se sabe do Orçamento do Estado.