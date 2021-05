As expetativas do Governo para a Cimeira Social

É o momento mais emblemático da presidência portuguesa do Conselho da UE. O encontro que começa hoje, na cidade do Porto, pretende cimentar um dos alicerces da fundação da Europa: o pilar social. Quer isto dizer, por exemplo, combater a pobreza, defender o emprego e travar as desigualdades de género.