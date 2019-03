Partilhar o artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno Imprimir o artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno Enviar por email o artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno Aumentar a fonte do artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno Diminuir a fonte do artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno Ouvir o artigo "As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa", afirma Centeno