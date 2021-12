ASAE apreende bens contrafeitos e proveitos no valor de 555.243 euros

A investigação da ASAE pela prática de alegados crimes de contrafação (fabrico), venda de artigos contrafeitos, fraude sobre mercadorias e branqueamento de capitais começou em junho, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal.

De acordo com o comunicado, a investigação levou ao cumprimento de mandados de buscas a seis residências e a nove fábricas e armazéns, tendo ainda sido realizadas pesquisas digitais a nove equipamentos informáticos.

As operações decorreram nos concelhos de Esposende, Guimarães, Trofa, Barcelos e Fafe, no norte do país.

"O valor total dos bens apreendidos perfaz o total de 555.243,00 euros", revela a autoridade.

Foram constituídos como arguidos 10 pessoas singulares, com sujeição a termo de identidade e residência, e uma pessoa coletiva.

"No decurso das buscas, presididas pelo Juiz de Instrução Criminal, foram apreendidos 324 mil artigos contrafeitos (sobretudo vestuário e acessórios têxteis), 4 toneladas de tecido utilizados no fabrico, 19 máquinas industriais e 7 dispositivos eletrónicos", indica a ASAE.

Segundo a autoridade, o principal suspeito dedicar-se-ia à produção e venda de vestuário de marcas falsificadas, recorrendo a várias fábricas para a produção, acabamento e embalamento das peças.

"A etiquetagem apresentava um preço de venda idêntico aos artigos genuínos, o que é suscetível de facilitar a sua entrada no circuito comercial e a possível indução do consumidor em erro quanto à autenticidade dos produtos", destaca a ASAE.

Foram apreendidas, por suspeita de serem proveitos da prática do crime, "14 peças de ouro, 1 relógio Breitling no valor de 16 mil euros, 2 automóveis (das marcas BMW e Mercedes), 1 motociclo BMW de alta cilindrada e cerca de 77 mil euros em numerário", pode ler-se no comunicado.

A ASAE indica ainda que, numa das fábricas, objeto de busca, local onde foram encontrados vários volumes de mercadoria contrafeita, foi também apreendida uma viatura de transporte de mercadorias.

Por suspeitas de crime de posse ilegal de arma, procedeu-se à apreensão de duas caçadeiras, 16 cartuchos, uma arma de fogo (pistola) de calibre 6.35 mm, seis munições e dois sabres.

Foram abertos dois processos de contraordenação por funcionamento de unidade fabril ilegal.