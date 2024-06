ASAE apreendeu 1,6 toneladas de torresmos em Coimbra

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ASAE explicou que a operação realizada pela Brigada Especializada das Indústrias de Produtos de Origem Animal, da Unidade Regional do Centro, visou a fiscalização e controlo direcionado ao fabrico de refeições e pratos pré-cozinhados, no âmbito do combate a ilícitos contra a saúde pública numa indústria do concelho de Coimbra.

Os inspetores da autoridade alimentar constataram que o referido operador económico "adquiria torresmos em vácuo, em blocos de 3 kg, para proceder ao seu corte e reembalamento em quantidades inferiores".

Segundo a ASAE, a empresa suspeita de fraude fazia constar na rotulagem do produto que este continha carne como um dos ingredientes, quando apenas tinha gordura de suíno, "induzindo em erro os consumidores quanto à sua composição".

"Salienta-se que a definição de torresmos prevista na legislação em vigor não inclui carne, sendo os mesmos considerados resíduos proteicos da fusão, após separação parcial da gordura e da água", observou a ASAE.

Da operação resultou a instauração de um processo-crime por fraude sobre mercadorias, resultante da "comercialização, para venda ao público, de um produto de qualidade inferior àquela que afirmava possuir".

Foi ainda instaurado um processo de contraordenação à mesma empresa por falta de marca de identificação.