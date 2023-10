ASAE desmantela empresas ilegais em Grândola e apreende 1,4 toneladas de bivalves

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ASAE indicou que, na sequência de uma investigação, a operação foi realizada pela Brigada de Fiscalização das Indústrias da Unidade Regional do Sul -- Unidade Operacional de Évora.

A ação no terreno permitiu resultou no desmantelamento da depuradora ilegal de MBV e de um entreposto frigorifico não licenciado que servia de apoio ao circuito comercial, na região de Grândola.

Foi igualmente detido em flagrante delito o suspeito da prática do ilícito e instaurado um processo-crime, após perícia efetuada por um médico veterinário oficial, por comercialização de géneros alimentícios anormais avariados.

Além disso, a ASAE acrescentou ter instaurado três processos contraordenacionais por géneros alimentícios com falta de requisitos, colocação no mercado de moluscos bivalves vivos em violação das normas legais e colocação no mercado de produtos de origem animal por estabelecimento não registado.

"Da ação resultou ainda a suspensão total da atividade dos locais não licenciados/autorizados", pode ler-se no comunicado.

Segundo a ASAE, a 1,4 toneladas de moluscos bivalves vivos e pescado apreendida tem um valor estimado de 16.310 euros.

"Dado o risco que acarreta para a saúde o consumo de MBV que se encontrem contaminados, a ASAE alerta os consumidores para o consumo exclusivo de MBV apenas provenientes de depuradoras licenciadas", avisou.