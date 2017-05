ASAE detém 5 pessoas por especulação de bilhetes online

Lusa 28 Mai, 2017, 17:37 | Economia

"As detenções foram feitas maioritariamente em Lisboa, Oeiras, Amadora e arredores do Estádio do Jamor, tendo sido apreendidos 23 bilhetes, no valor aproximado de 3.000 euros e ainda cerca de 400 euros em numerário proveniente de vendas anteriores", adiantou hoje em comunicado a ASAE.

Os bilhetes encontravam-se à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos cerca de 170 euros por bilhete, acrescentou, especificando que esta ação de fiscalização à venda `online` de bilhetes foi conduzida pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE.

Os detidos vão aguardar julgamento em processo sumário que decorrerá no início da próxima semana.

"A ASAE adverte que continuará a fiscalizar a venda ilícita de bilhetes pela internet, informando todos os consumidores para evitarem a aquisição acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação punido com pena de prisão até três anos", assinalou a autoridade.