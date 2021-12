ASAE encerra três estabelecimentos e multa mais de 30 por falta de testes

A ASAE encerrou três estabelecimentos e multou mais de 30 restaurantes, bares e discotecas, na última madrugada, por causa da falta de verificação de testes à Covid-19 ou do certificado de vacinação. Foram inspecionados mais de 80 estabelecimentos de norte a sul do país. A operação contou com a colaboração da GNR e da PSP.