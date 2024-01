Assembleia-geral extraordinária da Global Media marcada para 19 de fevereiro

Esta informação consta da convocatória para reunião magna a pedido dos acionistas KNJ Global - Holdings Limited e de José Pedro Soeiro, a que a Lusa teve hoje acesso.

A AG extraordinária está marcada para as 11:00 de 19 de fevereiro e tem cinco pontos na ordem de trabalhos, entre os quais proceder à apreciação da situação económica e financeira da sociedade e à "apreciação da administração da sociedade e deliberar sobre a destituição do atual Conselho de Administração, com ou sem justa causa".

Outro dos pontos é eleger o novo Conselho de Administração e o novo Conselho Fiscal "para o período em falta no mandato", lê-se na convocatória.

O quinto e último ponto é "deliberar sobre a proposta de aumento de capital da sociedade no montante de 5.000.001.59 euros, por novas entradas de dinheiro, a realizar pelos acionistas da sociedade, no prazo que vier a ser fixado pela assembleia-geral, com respeito pelo seu direito de preferência nos termos legais e consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º dos estatutos da sociedade".