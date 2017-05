Assembleia Municipal de Lisboa aprova contas camarárias sob críticas da oposição

Lusa 09 Mai, 2017, 21:01 | Economia

A Câmara de Lisboa arrecadou 463,6 milhões de euros em impostos e taxas no ano passado, mais 13,3% do que em 2015, sendo esta a sua principal fonte de receitas, que ascenderam a 639,9 milhões de euros, revelam as contas do município em apreciação na reunião de hoje da Assembleia Municipal de Lisboa.

As demonstrações financeiras indicam também que a autarquia terminou 2016 com um passivo de 1.129 milhões de euros. Em 2015, este valor rondava os 1.181 milhões de euros.

A proposta referente ao relatório de gestão e às demonstrações financeiras foi aprovada, recebendo os votos favoráveis do PS, do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos nas listas socialistas) e do Parque das Nações Por Nós (que tem um acordo com o PS).

Já o PAN absteve-se e o PSD, PCP, CDS-PP, BE, MPT e PEV votaram contra.

Intervindo na sessão, os deputados Vasco Santos (MPT), Gabriel Baptista Fernandes (CDS-PP), Ricardo Robles (BE) e Sobreda Antunes (PEV) assinalaram o "aumento significativo da receita" e da "carga fiscal", incluindo cobranças como a taxa de proteção civil, tarifa de saneamento, derrama e Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT).

"Ufa, salve-nos a Nossa Senhora de Fátima, dirão os munícipes mais católicos", comentou Sobreda Antunes, do PEV.

Para o deputado social-democrata Magalhães Pereira, "ressalta a constatação do colossal aumento das taxas que a Câmara arrancou à cidade", receitas que o município "alegou que iriam drasticamente reduzir-se".

O eleito do PSD criticou o "exercício meramente propagandístico" da maioria PS, sustentando que "a propaganda é o modo de vida desta Câmara".

"Também curiosa é a autossatisfação e ligeireza quando se afirma que, perante este gigantesco aumento de receitas pela espoliação dos lisboetas, a cidade devolve milhões. O que devolve são carências dramáticas de habitação, situações de trânsito infernal, prevalência dos interesses turísticos sobre os da população e uma gritante falta de limpeza", enumerou Magalhães Pereira.

Já a comunista Ana Páscoa notou que não está explícita "a linha política seguida pela Câmara", nem se esta é "desenvolvida para o bem dos munícipes ou para servir grandes interesses imobiliários e de terceiros".

Miguel Santos, do PAN, lamentou atrasos na execução de projetos como o plano geral de drenagem.

Visão diferente tem a maioria socialista que lidera a Câmara de Lisboa. Segundo o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, "não houve aumento da carga fiscal, o que houve foi um aumento da dinâmica económica" e do número "de pessoas a utilizar a cidade".

Frisando que, "pelo terceiro ano consecutivo, estas são as melhores contas de sempre do município", João Paulo Saraiva divulgou que, em 2016, a margem de endividamento era de 82,2 milhões de euros, superior aos 26,8 milhões de euros em 2015.

O vereador assinalou também o impacto negativo que a devolução do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e da "reduzida taxa" de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) tiveram nas contas municipais, na ordem dos 30,1 milhões de euros e de 78,7 milhões, respetivamente.

Já a dívida a fornecedores é de dois milhões de euros, o que representa um prazo médio de pagamento de dois dias.

Em 2015, era de 3,6 milhões de euros e o prazo rondava os três dias.

Também presente, o presidente do município, Fernando Medina, destacou que a autarquia tem hoje uma "situação mais sólida, mais robusta e com mais capacidade de investimento no futuro".