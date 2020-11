Assembleia Municipal do Funchal autoriza Câmara a contrair empréstimo de 5 milhões de euros

O empréstimo foi aprovado com os votos a favor dos deputados municipais da Coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós Cidadãos) e da CDU; o voto contra do PSD e do deputado independente Roberto Vieira e a abstenção do CDS, PTP e do deputado independente Orlando Fernandes.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, revelou que a autarquia recebeu quatro candidaturas para a contratualização do empréstimo, tendo o Crédito Agrícola apresentado a melhor proposta, com um spread de 0,6%.

De manhã, o autarca tinha feito saber que a renegociação das rendas mensais com os comerciantes dos mercados municipais dependia da aprovação deste empréstimo.

Miguel Silva Gouveia referiu ser esta "uma ajuda fundamental para os funchalenses no momento em que se encontram, sendo que cerca de metade do empréstimo vai para Apoio Social, Educação e Cultura e a outra metade destina-se a ajudar os empresários do concelho".

O presidente elogiou "a responsabilidade de quase toda a oposição numa situação tão difícil como aquela que o Funchal está a viver", sublinhando que este "é o momento de mostrar aos funchalenses que ninguém fica para trás e que a autarquia, e todos os autarcas eleitos para servir a população, não podem falhar naquele que poderá vir a ser o ano mais difícil de todos".

"Temos o dever de apoiar quem precisa, quando a nossa gente mais precisa", sublinhou.