Assembleia Municipal do Porto aprova contas de 2020 com voto contra do BE

As contas de 2020, aprovadas com o voto contra do BE e abstenção do PS, PSD, CDU e PAN, mostraram um investimento de 70,4 milhões de euros, correspondente a 30,4% da execução orçamental e um saldo de gerencia a transitar para 2021 de 99,6 milhões de euros.

No documento, a que Lusa teve acesso, a maioria municipal indica que, em 2020, a prestação de contas "não pode ficar dissociada da situação de emergência de saúde pública causado pela pandemia de covid-19".

A deputada do BE Susana Constante Pereira considerou que "podiam ter sido feitas outras coisas" no decorrer da pandemia, afirmando que a afetação de verbas à gestão da covid-19 por parte da Câmara do Porto "deixa a desejar".

"Se, por um lado, em 2020 necessitamos de respostas de emergência, por outro, continuaram a faltar respostas estruturais que não deixam de ser importantes porque estamos em pandemia", disse, sublinhando que em matéria de habitação, mobilidade e igualdade "quase tudo esteve em falta".

Em resposta à deputada, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse não aceitar "lições de democracia do BE" e enumerou medidas de cariz social adotadas pelo município no decorrer da pandemia como "o apoio aos casos positivos de covid-19, o centro de emergência para os sem-abrigo, refeições nas escolas e cabazes alimentares".

O deputado socialista Serafim Nunes acusou a maioria municipal de difundir "um discurso de dificuldade" com o intuito de "preparar o terreno para uma intervenção minimalista", e considerou que as contas "subvertem noutro sentido" que não o dos portuenses.

"Se há frase que este executivo repetiu até à exaustão foi a das contas à moda do Porto. Acontece que as contas subvertem noutro sentido. Contas à moda do Porto como conhecem os portuenses são outras. Estas contas não podem merecer o voto favorável do PS", salientou.

Na resposta ao deputado, Rui Moreira afirmou estar "a passar boas contas" e que as mesmas dão "uma enorme vantagem" ao próximo presidente.

"A situação que deixamos tem uma enorme vantagem. Dá uma enorme liberdade, da qual depende a sustentabilidade. Se chegasse ao fim do mandato e deixasse uma divida de 300 milhões de euros, o próximo presidente não teria liberdade", afirmou.

Apesar de ter considerado as contas "contabilisticamente certas", o deputado Alberto Machado, do PSD, defendeu que "os portuenses continuam a pagar impostos e taxas para suportar as contas do município".

"Este é um relatório que traduz uma política errada, de tributação excessiva sobre os portuenses", disse.

Já o deputado Rui Sá, da CDU, lamentou que a boa situação do município "não tenha sido aproveitada para dar um salto qualitativo na melhoria das condições de vida dos portuenses".

"Não concordamos com diversas opções políticas", disse, criticando o executivo de "baixa produtividade" e elencando alguns projetos previstos para a cidade.

Também Bebiana Cunha, do PAN, considerou que no início da gestão da crise pandémica o município "andou relativamente bem e a suprir necessidades", mas passada essa fase "ficou aquém".

"Esta crise deveria representar uma oportunidade para o executivo não prejudicar os portuenses e não acentuar as desigualdades", salientou a deputada.

Na sessão, o deputado Miguel Gomes, do grupo municipal `Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido`, defendeu que "a pandemia mostrou que uma economia saudável e boas contas são essenciais".

"Há quem diga que é preciso baixar impostos. Há quem diga que é preciso gastar os progressos. Há quem arrisque as duas coisas. Há ainda quem insista em defender a cigarra, aparentemente, a cigarra é que tem razão", afirmou.

Também o deputado do movimento independente Nuno Caiano salientou que as contas são "fruto de uma gestão exigente, responsável e cuidada de quem gere e devolve aquilo que à cidade pertence".