Greve na Portway. Sindicato confirma forte adesão e denuncia substituição de trabalhadores

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Pedro Figueiredo, do Sintac (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), confirma uma adesão a rondar 90% em Lisboa, 85% no Porto, até 70% no Funchal e 50% em Faro, com resultado de dezenas de voos cancelados.