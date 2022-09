Associação Académica de Coimbra alerta para aumento dos preços do alojamento

No mercado do arrendamento, os preços são cada vez mais "incomportáveis para as bolsas dos estudantes e suas famílias", disse João Caseiro, na abertura solene das aulas da Universidade de Coimbra (UC), ao advertir também para o risco de haver, no futuro, uma instituição de ensino pública, mas "mais elitista".

O presidente da direção-geral da AAC salientou a importância do ensino superior para o fortalecimento da democracia e defendeu a revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), que considerou um "documento arcaico".

Recordou ainda que o atual RJIES "tem prejudicado, sobretudo, a comunidade estudantil", reduzindo a sua representatividade nos órgãos de governo da UC.

Além do presidente da AAC, intervieram na cerimónia o reitor da UC, Amílcar Falcão, e o professor catedrático da Faculdade de Medicina Duarte Nuno Vieira, que proferiu a tradicional "oração de sapiência".