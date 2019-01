Partilhar o artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos Imprimir o artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos Enviar por email o artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos Aumentar a fonte do artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos Diminuir a fonte do artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos Ouvir o artigo Associação ambientalista ZERO critica plano de investimentos previsto para resíduos urbanos