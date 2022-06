Associação comercial quer deixar marca portuguesa para sempre no Little Portugal de Toronto

"Quando o último português sair do Little Portugal, os portugueses nunca sairão daqui, isto porque deixamos a nossa marca cá bem gravada nesta área", disse à agência Lusa Anabela Taborda, presidente da Associação Comercial do Little Portugal de Toronto.

Durante a Semana de Portugal da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas de Ontário (ACAPO), a associação comercial foi homenageada num evento que teve lugar este domingo, junto ao monumento do Galo de Barcelos, na Dundas Street West.

Além deste ícone de portugalidade, estão também localizados naquela área vários murais, quer de Amália ou de um projeto da autoria do artista VHILS, dedicado ao movimento sindical das empregadas de limpeza portuguesas no Canadá.

A médio prazo a responsável da associação comercial também planeia erguer monumento de uma sardinha gigante naquela área.

Neste momento, a associação está também a trabalhar com o município de Toronto num projeto de embelezamento dos passeios localizados no Little Portugal, com a colocação de uma calçada ao estilo português.

"O Little Portugal ainda será mais importante para a comunidade portuguesa. Estamos a elaborar um projeto para redesenhar esta área, desde a avenida Lansdowne até à rua Shaw. Parte desse projeto prevê que haja o melhoramento do aspeto da zona, incluindo o passeio. Vamos incluir uma calçada ao estilo português, em algumas áreas, com umas marcas", revelou Anabela Taborda.

O projeto deverá ter início já no próximo ano e quem visitar a área "terá a certeza que estará no Little Portugal".

A vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, a luso-canadiana Ana Bailão, realçou à Lusa a afinidade daquela área com a comunidade portuguesa.

"Espero bem que o Little Portugal permaneça por muitos e longos anos. Ninguém pode apagar a história do que se passou aqui", declarou a autarca.

A luso-canadiana, que não se vai recandidatar nas eleições municipais de outubro, exemplificou ainda a fusão das duas associações comerciais da região, em que ambas as organizações "quiseram manter o nome do Little Portugal" na sua designação.

Em 2019, as associações comerciais Dundas West e Little Portugal fundiram-se, formando uma única associação comercial, o Little Portugal na Dundas.

Entretanto, visto que o município de Toronto decidiu alterar o nome à rua Dundas, processo que deverá ocorrer após 2023, a organização aprovou em janeiro deste ano a nova designação de Associação Comercial do Little Portugal de Toronto.

O Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, José Carneiro Mendes, sublinhou que aquela área representa o "testemunho da passagem da comunidade portuguesa por ali".

"Este Little Portugal, onde estamos, mostra que a comunidade portuguesa deixou e deixa a sua marca aqui em Toronto. Está escrito na pedra que os portugueses viviam e vivem aqui. Pode já não ter a presença que tinha antigamente, mas esta comunidade vai ficar na história de Toronto, fica nos roteiros turísticos, quer através dos murais, de VHILS e de Amália, ou deste galo de Barcelos", afirmou.

Mas não só, o diplomata também não tem dúvidas que todas estas "memórias vivas e histórias vão perdurar durante muitos anos", tendo a certeza que aquela área pertencerá "durante um longo período ao roteiro turístico" da cidade canadiana.

Para Joe Eustáquio, presidente da ACAPO, os melhores momentos enquanto dirigente associativo nas últimas décadas ocorreram na Dundas Street West.

"Durante a visita oficial de Jorge Sampaio (em 2001), milhares de portugueses fecharam a rua, num dia da semana. Mas também esse momento é sentido com a parada (do Dia de Portugal) que organizamos anualmente", disse.

A parada do Dia de Portugal regressa este ano no dia 11 de junho, às 11:00 (15:00 de Lisboa), na Dundas, entre a Lansdowne e a Shaw, na qual estará presente o Presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva.

Na opinião do dirigente, a `Dundas`, será "sempre um ponto essencial da história dos portugueses no Ontário", fato que tem de ser "reconhecido e valorizado".

Passaram este fim-de-semana pelo Little Portugal de Toronto, na Dundas Street West, cerca de 300 mil pessoas, durante o festival de rua `Do West Fest`, organizado pela associação comercial.

Aproximadamente 350 estabelecimentos comerciais (cerca de 150 são portugueses) em várias áreas profissionais, desde restauração, escritórios de advogados e outras profissões liberais, agências de viagens e mercearias, integram os dois quilómetros da Associação Comercial do Little Portugal de Toronto.