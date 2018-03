Associação de Bancos contra separação de balcões consoante risco dos produtos

Lusa16 Mar, 2018, 19:07 | Economia

Em audição no grupo de trabalho de supervisão bancária, Faria de Oliveira, presidente da APB, disse que é "total a oposição" da associação a esta possibilidade, considerando que não seria uma medida desse género a "prevenir `misselling` [práticas fraudulentas].

Também João Tomaz, do centro de assessoria financeira e económica da APB, considerou que a separação de balcões teria "custos significativos" para o setor, além de que seria pouco eficaz quando os clientes cada vez vão menos a espaços físicos do banco e relacionam-se com este através de meios digitais.

"Os próprios supervisores dizem que não está provada a eficácia da medida. O entendimento é que a solução passa pelo melhor conhecimento dos produtos", afirmou.

Em causa estão propostas do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, que, apesar de terem algumas diferenças, defendem que os bancos vendam produtos financeiros com risco em balcões específicos e devidamente identificados. Ou seja, que não sejam vendidos produtos arriscados nos mesmos espaços em que são vendidos produtos como depósitos (que estão garantidos até 100 mil euros), de modo a que os clientes tenham maior perceção dos riscos que correm.

Também no Parlamento, ainda este mês, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) afastaram-se desta ideia.

A presidente da CMVM, Gabriela Dias, considerou a 01 de março que a nova legislação dos mercados financeiros (DMIF II) já contém regras "densas e desenvolvidas sobre a necessidade de verificar o perfil dos clientes e se os produtos distribuídos se ajustam ao perfil dos clientes".

Já o diretor de supervisão prudencial do Banco de Portugal, Luís Costa Ferreira, afirmou a semana passada que "não existe evidência" da vantagem da separação de balcões, isto apesar de a medida estar a ser executada em alguns balcões do Montepio.

Outro tema em que a APB disse hoje ter "especial preocupação" é com a proposta do Bloco de Esquerda que visa impedir os bancos de venderem produtos emitidos por si próprios, considerando Faria de Oliveira que iria pôr em causa "as atividades dos bancos" e a sua capacidade de financiamento.

Já sobre a transposição para a legislação portuguesa da diretiva europeia dos mercados e serviços financeiros (DMIF II), que está a decorrer, o presidente da APB considerou que está a ser "globalmente fiel" ao espírito da lei europeia.

Contudo, deixou críticas, nomeadamente ao facto de o Banco de Portugal poder vir a suspender a comercialização de determinados produtos de depósitos e de crédito.

Ainda na audição hoje no Parlamento, no grupo de trabalho da supervisão bancária, Faria de Oliveira disse que a APB promoveu recentemente encontros com os seus associados sobre as novas regras sobre o setor bancário, referindo que "levou três manhãs apenas a elencar o que está na calha até 2020".

A APB tem 23 bancos associados, que representam mais de 90% da quota de mercado do setor bancário em Portugal.