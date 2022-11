Associação de Centros Comerciais com previsões prudentes para o Natal

Os comerciantes na Alemanha confessam-se preocupados com as baixas perspetivas de vendas aos clientes, por causa da subida da inflação, e do aumento dos custos de vida para as famílias. Por cá, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais espera que o Natal seja positivo, do ponto de vista das vendas.