O presidente da estrutura, Sampaio de Mattos, reconhece que a evolução da pandemia é preocupante. No entanto, defende que existiam condições de segurança sanitária para que as grandes superfícies continuassem de portas abertas nas tardes de sábado e domingo.





Todos os estabelecimentos comerciais só podem funcionar entre as 8h00 e as 13h00 no sábado e no domingo. As exceções são as pequenas mercearias, farmácias, padarias e postos de combustível.