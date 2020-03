Associação de consumidores timorenses pede que se garantam bens essenciais

A Tane Consumidor manifestou preocupação que as medidas a implementar possam afetar o "cumprimento das necessidades básicas" da população do país, de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

"A TANE considera fundamental que o Governo tome medidas para prevenir o contágio, mas quer manifestar a sua preocupação sobre a necessidade de se trabalhar para garantir satisfação das necessidades essenciais de toda a população em Timor Leste nesta situação de emergência, nomeadamente alimentares e sanitárias", indicou.

A organização disse esperar que as medidas "não afetem a circulação das mercadorias".

No caso da fronteira terrestre com a metade indonésia da ilha, em particular, a associação lembrou as fragilidades e o risco do aumento da "circulação ilegal na fronteira tanto de bens como pessoas".

Entre os riscos, a Tane referiu a possibilidade da entrada por essa via de bens alimentares contaminados, estragados ou contrafeitos e a impossibilidade de identificar vendedores e assim reclamar qualquer anomalia".

Há ainda o risco de "forte especulação o que prejudica gravemente as pessoas mais pobres e vulneráveis", acrescentou.

Aos consumidores, a organização pediu que consumam "com responsabilidade", abastecendo-se "apenas do essencial e pensando nas outras pessoas que também precisam de fazer compras".

Timor-Leste, que tem um caso de covid-19, entra às 00:00 de sábado (15:00 em Lisboa) em estado de emergência durante um mês.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.