Associação de Freguesias dá "luz verde" a anteprojeto de revisão das Finanças Locais

Lusa14 Mar, 2018, 14:31 | Economia

"Esperamos que o anteprojeto da Lei das Finanças Locais possa o mais rapidamente ser apreciado em Conselho de Ministros, para seguir para a Assembleia da República, e que também se dê sequência à análise das propostas de descentralização", resumiu à Lusa Pedro Cegonho.

O presidente da Anafre considerou que a revisão da Lei das Finanças Locais e a descentralização de competências para as autarquias "são dois documentos estratégicos para o país", que devem ser aprovados com "o maior consenso possível".

No anteprojeto da proposta de lei do "regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais", apresentado pelo Governo, houve uma ampla "receção às propostas da Anafre", notou o também presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Lisboa).

O anteprojeto estabelece como receitas das freguesias o produto do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) relativo a prédios rústicos e a participação de 1% da receita sobre prédios urbanos.

Além de consulta prévia e informação "quanto à despesa fiscal envolvida", o documento estipula que haja "lugar a compensação em caso de discordância expressa da respetiva freguesia", norma proposta pela Anafre.

"Não seria legítimo que os municípios pudessem decidir sobre as isenções sem a pronúncia das freguesias e, em caso de discordância, que não as compensem", refere o parecer da associação, a que a Lusa teve acesso, apontando a semelhança com os benefícios fiscais concedidos pelo Estado.

Já quanto à "participação nos impostos do Estado equivalente a 2,5% da média aritmética simples da receita do IRS, IRC e do IVA", que constitui o Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), a proposta da Anafre foi de 3%, ficando assim "aquém das expectativas".

"Ainda que não se concorde com a percentagem de participação de 2,5%, compreende-se que, por questões de estabilidade orçamental, o aumento do FFF tenha de ser progressivo, mas entendemos que tal progressividade fará sentido que se inicie durante esta legislatura", contrapõe a Anafre.

Assim, o parecer defende a alteração da participação transitória de 2,25% em 2019 (em vez de 2% até 2020, inclusive) e de 2,5% em 2020 (contra os 2,25 em 2021 previstos no anteprojeto).

A fórmula de distribuição dos montantes do FFF, seguindo a proposta da Anafre, será determinada com base nos critérios de 20% com base na densidade populacional, 50% na razão direta do número de habitantes e 30% relativa à área.

O excedente da aplicação do FFF será distribuído de acordo com os critérios de "70% igualmente por todas as freguesias de baixa densidade" e "das regiões autónomas" e de 30% pelas restantes freguesias.

A distribuição do excedente resultante da "aplicação dos critérios de distribuição horizontal" permitirá "um aumento excecional de FFF, que ajudará a repor alguma da justiça financeira há muito reclamada pela Anafre", lê-se no documento.

No parecer são realçadas normas para que "as freguesias não entrem em incumprimento do princípio do equilíbrio orçamental" e o novo regime de crédito, com "o aumento do teto de financiamento de curto prazo para 20% do FFF, face aos anteriores 10%".

O parecer conclui que, no que toca às freguesias, o anteprojeto "está em condições de ser apreciado em Conselho de Ministros e apresentado à Assembleia da República".

"Saudamos a forma positiva com que foi acolhida a nossa fórmula de distribuição horizontal do Fundo de Financiamento de Freguesias", frisou Pedro Cegonho.

O presidente da Anafre destacou também que "a distribuição por cada freguesia não cresce anualmente mais de 5% nem decresce mais de 5%, para haver uma estabilidade orçamental relativa a cada freguesia".

A direção da Anafre, eleita no XVI Congresso em Viseu, em janeiro, solicitou audiências aos partidos, Governo, parlamento e Presidente da República para apresentar as linhas gerais de atuação, aprovadas por unanimidade, que reclamam a descentralização de competências, a reorganização territorial das freguesias e um novo estatuto do eleito local.

O conselho diretivo, para o mandato 2017-2021, é composto pelo presidente Pedro Cegonho (PS), acompanhado pelos vice-presidentes Armando Vieira (PSD), de Oliveirinha, Aveiro, e Jorge Amador (PCP), da Serra d'el Rei, Peniche.